Stadio Inter-Milan, Repubblica: “Sala perplesso per due motivi. E il vecchio San Siro…”

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Sindaco Sala ha delle perplessità in merito al nuovo stadio di Milano

"L’ostacolo era rappresentato dalle elezioni. Archiviate con la conferma della giunta di centrosinistra e del sindaco uscente Beppe Sala, l’iter per il nuovo stadio di San Siro può ripartire". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al tema stadio per Inter e Milan. "In realtà, il progetto dei due club milanesi per un nuovo impianto da 60mila posti da costruire al posto del grande parcheggio accanto allo storico Meazza è in lista di attesa da due anni. Venne presentato nel settembre 2019. Per Milan e Inter, come vanno ripetendo a ogni occasione il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello, uno stadio al livello dei grandi impianti europei è fondamentale per aumentare i ricavi", ribadisce il quotidiano che rimarca la paura dei tifosi in merito ad un rincaro dei prezzi, dato che la capienza sarebbe ridotta di circa 15mila posti.