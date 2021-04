Stadio, Sala ribadisce la linea del Comune di Milano: la replica di Inter e Milan

Il sindaco di Milanno ha ribadito ancora una volta la necessità di avere garanzie prima di dare l'ok al progetto

Le ultime parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, hanno chiarito ancora una volta la posizione delle istituzioni in merito al tema stadio: prima di dare l'ok a Inter e Milan per la realizzazione del progetto servirà analizzare ogni minimo dettaglio. Così scrive Tuttosport: "Mano tesa per far ripartire il dialogo sul nuovo stadio di Inter e Milan, ma con un punto fermo ben preciso. È questo il senso delle dichiarazioni di Beppe Sala , a margine della presentazione della lista civica che accompagnerà il suo tentativo di rielezione alla carica di sindaco di Milano. [...] Inter e Milan non vogliono solo un nuovo stadio, ma altri edifici commerciali intorno all’impianto per ripagare l’investimento. Per i club è una compensazione inevitabile. Per Sala è un elemento aggiuntivo che obbliga a essere particolarmente attenti".