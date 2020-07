Stadio, Scaroni: “Dovrà passare in Consiglio comunale in epoca di elezioni: speriamo bene”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così della questione sul nuovo stadio di Milano: «Ad oggi noi incassiamo da introiti da stadio circa 32/33 milioni, le squadre con le quali vogliamo concorrere, invece, superano agevolmente i 100. È chiaro che c’è un dislivello importante, che vogliamo colmare il prima possibile. San Siro? Inutile dire che vogliamo tenere lo stadio così com’è adesso. Sarebbe contraddittorio con il ragionamento appena espresso. Mi sembra che in Giunta comunale siano soddisfatti del punto di caduta a cui ci hanno costretto e mi sembra che anche l’opposizione sia abbastanza d’accordo; non va dimenticato che questo percorso dovrà passare obbligatoriamente in Consiglio comunale in un’epoca di elezioni, speriamo bene…»