Scaroni: “Stadio, Milan sta valutando La Maura. O altre soluzioni fuori Milano”

Da New York, dove ha incontrato i tifosi del Milan Club, arrivano le parole del presidente Scaronisulla questione stadio. I rossoneri, che in un primo momento sembravano orientati a costruire un nuovo impianto con l'Inter, sono ora convinti di realizzare un impianto in solitaria. «Un nuovo impianto aumenta le entrate - ha sottolineato - ma non si tratta solo di questo. Credo che gli stadi debbano essere nuovi e belli, ben illuminati e pieni perché questo è quello che serve alle televisioni, che sono quelle che garantiscono le entrate».