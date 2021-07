Nuovo stadio, Inter e Milan aspettando l’ok definitivo. Svolta nelle prossime settimane?

Ieri il Milan ha incontrato il Comune di Milano, volontà con l'Inter di portare avanti il progetto di un impianto attivo tutto l'anno

"L’idea delle due società milanesi continua ad essere quella di uno stadio concepito all’interno di un distretto moderno e attivo per 365 giorni all’anno e di un progetto di riqualificazione dell'intera area. Una struttura sportiva attiva non solo nei “match-day” in cui si offrono ai cittadini anche servizi sportivi convenzionati. Sia Milan che Inter battono forte sul tasto della massima accessibilità, della sicurezza e del rispetto ambientale dei cittadini che vivono nella zona. Grazie ai materiali utilizzati e alle tecnologie di risparmio idrico ed energetico, lo stadio sarà a “impatto zero”. Struttura ipogea e involucro abbatteranno le emissioni acustiche. I due club auspicano una svolta positiva nelle prossime settimane per l’ok definitivo alla realizzazione del nuovo stadio condiviso di oltre 60 mila posti", riporta il Corriere dello Sport.