Serie A, calo evidente di tifosi allo stadio. Ma l’Inter si conferma largamente la migliore

"Sono spariti i tifosi". Recita così il titolo di Libero in merito al mancato riempimento degli stadi di Serie A. Per paura del Covid-19, Green Pass o biglietti troppi cari, il dato è lampante: i club di serie A incalzano il governo per la riapertura completa, eppure fino ad ora gli impianti non sono mai stati riempiti, neanche con capienza dimezzata. "L’Inter si confermala squadra regina per pubblico sugli spalti con 33mila anime in media presenti sulle quasi 38mila finora potenziali. Vale a dire l’87% della capienza possibile", si legge su Libero.