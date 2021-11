Stadio, i Verdi: “Vogliamo referendum su San Siro. Sala sbaglia perché…”

Le parole di Monguzzi: "Si può ristrutturare il Meazza senza consumare il pratone e non possiamo dare un quartiere in mano a fondi speculativi"

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Carlo Monguzzi, leader dei Verdi a Milano, ha espresso ancora una volta il suo dissenso verso la costruzione di un nuovo impianto per Inter e Milan: «Su San Siro Sala sbaglia. Si può ristrutturare il Meazza senza consumare il pratone e non possiamo dare un quartiere in mano a fondi speculativi, giusto ieri il presidente del Milan Scaroni ha detto che il fondo venderà il club prima del 2026. Mi sembra un salto nel buio terrificante. Accettano volumetrie allo 0,35? É un punto di partenza, costruiranno in verticale. E a ripagare l'impianto saranno i tifosi con prezzi dei biglietti più cari. Aggiungo che a Milano servono alloggi a basso costo, se intendono fare altro intorno allo stadio è speculazione».