Allianz Stadium, piano per riaprire ai tifosi: “Ok della Regione, pronti per le prime partite”

La Regione Piemonte ha chiesto l’autorizzazione all’apertura dell’Allianz Stadium, lo stadio della Juventus. Un piano che rispetta le norme per far tornare i tifosi in sicurezza è già stato predisposto. La Regione ha trasmesso il documento a Roma per avere il via libera del Cts. “Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi”, ha dichiarato il governatore Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid. “L’obiettivo del club è essere pronti per la prima partita. Una volta che il Cts lo avrà validato, il piano potrà diventare operativo. Col Torino ci sono stati degli incontri coi nostri uffici. Parlando di Juventus, bisogna essere pronti per le prime partite”.

(Ansa)