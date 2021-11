UFFICIALE / Il Tottenham annuncia i nomi dello staff tecnico di Conte

Annunciati i nomi che accompagneranno l'allenatore nella sua avventura a Londra a partire dalla partita di stasera contro il Vitesse

"Possiamo confermare che Contee il suo staff tecnico hanno ricevuto i permessi di lavoro. Si occuperanno della partita del girone di UEFA EL di stasera contro il Vitesse, che si giocherà all'Hotspur Stadium". Il Tottenham conferma, in un comunicato, che l'ex allenatore dell'Intersarà in panchina questa sera per la prima volta. Sono stati superati gli impedimenti burocratici che mettevano a rischio la sua presenza in panchina nella gara di questa sera.