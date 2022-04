Stampa – Bremer annulla Giroud: top in Italia e campione completo, l’Inter…

Il difensore brasiliano continua a brillare in Serie A: il club nerazzurro è in vantaggio sulla concorrenza

Alessandro De Felice

Un'altra serata da assoluto protagonista. Gleison Bremer continua ad annullare uno dopo l'altro i difensori di Serie A. Ieri sera, il centrale brasiliano ha superato il test Giroud nella sfida contro il Milan, terminata a reti inviolate.

La Stampa sottolinea la prova del difensore del Torino:

"Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, Gleison Bremer è diventato un grande difensore, probabilmente il migliore in questo momento in Italia e non solo per le statistiche che lo vedono primeggiare negli anticipi e nelle palle intercettate. Un campione completo. Che gioca con la tranquillità di un veterano e con la sicurezza di chi è sempre più consapevole dei suoi mezzi: infiniti".

Il quotidiano evidenza le qualità di Bremer, ancora una volta il migliore dei suoi:

"Bremer non fa sconti e dopo aver annullato i maggiori bomber, da Vlahovic a Immobile, da Dzeko a Simeone, si ripete su Giroud e Leao e su chiunque passi dalle sue parti. Sempre in anticipo, e quando non ci arriva al primo colpo, rimedia con una marcatura che toglie il fiato all’avversario, pulita come quella di un brasiliano, decisa come quella di un giocatore europeo".

Il Milan, avversario di ieri sera, ma non solo. Sulle tracce di Bremer ci sono club di mezza Europa, anche se l'Inter resta in vantaggio su tutte le altre. Ma il prezzo sale...

"Bremer è sul taccuino dei migliori club d’Europa anche se l’Inter è decisamente in pole. Una perla rara. E sempre più preziosa. All’inizio dell’anno il Toro lo valutava 20 milioni, adesso ce ne vorranno almeno il doppio per dare l’assalto al fortino che il club gli ha costruito attorno, prolungandogli di una stagione il contratto in scadenza che sarebbe scaduto tra un anno".