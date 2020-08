La Stampa – Conte, bordate potenti all’Inter. Si ricuce a patto che si faccia come dice lui

Il secondo posto in classifica e poi l’attacco diretto all’Inter. “Alla fine della partita, Antonio Conte, forse infastidito dalle parole di Marotta che aveva parlato del merito di tutti, c’è andato giù pesante”, scrive il quotidiano La Stampa.

“Bordate di una potenza mai vista, un autentico strappo e provoca la sensazione all’esterno, che esistano due Inter: società da una parte e squadra dall’altra”.

“Ricucire non è facile, così come riportare la serenità che, anche per colpa dell’abitudine contiana di lavare in pubblico i panni di famiglia, raramente l’Inter ha avuto. Marotta, esperto pompiere, è chiamato a spegnere questo nuovo incendio, il più pericoloso. In caso di flop, è già automatica la candidatura di Allegri”, si legge nello stesso articolo.

Il cammino in Europa League potrebbe cambiare le cose e andare avanti in Coppa potrebbe portare ad un ricongiungimento. Perché “nessuno meglio di Conte, con così poco tempo tra una stagione e l’altra, riuscirebbe a proporre un’Inter migliore di questa, con i numeri migliori del dopo-Triplete. A patto, però, che poi il club faccia come dica lui“, conclude lo stesso giornale.

(Fonte: La Stampa, 3-8-2020)