Stampa / Inter-Brozovic, chiarita la volontà reciproca: fissato il nuovo summit

Il quotidiano La Stampa riferisce gli ultimi aggiornamenti dopo l'incontro tra l'entourage di Brozovic e l'Inter per il rinnovo

In casa Inter continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e sta dialogando con la dirigenza nerazzurra per provare a trovare l'intesa per il prolungamento.