La Stampa – Inter, per Inzaghi un bel traguardo. “Rispetto ad un anno fa…”

La Stampa racconta così la vittoria dell'Inter a Venezia che avvicina i nerazzurri alla vetta della classifica

"Un rimbalzo e un rigore al 96’ e l’Inter sale ad una sola lunghezza dalla vetta, almeno fino al pomeriggio di oggi". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla vittoria dell'Inter a Venezia che riavvicina momentaneamente i nerazzurri alla testa della classifica. "Un bel traguardo, il -1 dalla coppia Milan e Napoli, per un gruppo che ha compiuto il salto in avanti partendo dal meno sette delle ore pre derby: dopo quattordici tappe di campionato, una stagione fa, l’Inter di Conte era a quota 33, il Milan a 34 in testa, dopo le prime quattordici gare di quest’anno l’Inter di Inzaghi potrebbe ritrovarsi ad inseguire a meno quattro, ma con gli ottavi di Champions in cassaforte dopo dieci anni dall’ultima volta", spiega il quotidiano.