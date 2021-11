Stampa – Inter, ultima chiamata per difendere lo scudetto: Inzaghi l’emblema di…

L'Inter è chiamata a non perdere ulteriore terreno su Milan e Napoli nel 'Derby della Madonnina' contro i rossoneri di Pioli

Alessandro De Felice

Il derby rappresenta per l'Inter l'ultima chance per restare in corsa e tenersi stretto sul petto lo scudetto. L'ultima possibilità per non permettere a Milan e Napoli di volare a +10 in classifica. "Per i campioni d’Italia la stracittadina assomiglia molto all’ultima chiamata per difendere lo scudetto, senza sprofondare a dieci lunghezze dai rossoneri che invece possono spingere i rivali a una distanza a prova di rimonta" scrive La Stampa.

Il quotidiano si concentra sul tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: "È l’emblema delle infinite opportunità di risalire in vetta, avendo partecipato da giocatore allo storico sorpasso della Lazio di Sven Goran Eriksson sulla Juventus nel 2000: da -9 a otto giornate dal termine allo scudetto. Ma sono eccezioni. Meglio non ritrovarsi così indietro già a novembre. Anche perché l’Inter deve approfittare del derby per vincere il primo scontro diretto in questo campionato: finora due pareggi con Atalanta e Juventus, e la sconfitta con la Lazio".

Tra gli uomini chiave del match c'è Marcelo Brozovic, mentre Calhanoglu si prepara ad affrontare per la prima volta il Milan da avversario dopo l'addio turbolento in estate:

"Il confronto tattico parte dal tentativo di Pioli di limitare Brozovic in cabina di regia. Il compito dovrebbe toccare a uno tra Brahim Diaz o Krunic nella posizione di trequartista. Nell’Inter riflettori sull’ex milanista Calhanoglu, che deve mettere in conto i fischi dei tifosi rossoneri delusi per il suo addio a parametro zero. Il centrocampista turco, in vantaggio su Vidal per una maglia da titolare, si è avvicinato al derby con uno strano post su Instagram dove ha pubblicato alcune immagini sia con la maglia dell’Inter sia del Milan".