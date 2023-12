La Stampa – Inzaghi cede lo scettro di re di Coppe. “Differenza evidente tra…”

"Lo scenario rimanda a una serata di Champions più che di Coppa Italia: San Siro è quasi pieno. Il dato di 63.519 spettatori rappresenta il nuovo record di affluenza per un ottavo di Coppa Italia (meglio dei 60.334 di Roma-Genoa della scorsa stagione). Simone Inzaghi concede nuovamente spazio alle seconde linee, ma senza rinunciare a Lautaro dall’inizio. La differenza con le prime scelte è evidente. Il discorso vale soprattutto per Arnautovic che fatica a lasciare il segno anche con la sua ex squadra. Il Bologna annulla ogni spazio con un’organizzazione difensiva raffinatissima", aggiunge il quotidiano.