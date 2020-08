La Stampa – Messi-Inter, affare che ha dell’incredibile. Si vocifera del PSG, ma Guardiola…

Il quotidiano La Stampa ha parlato dell’addio alla Champions di Guardiola e di Lionel Messi. Sul giocatore che viene accostato anche all’Inter, il giornale torinese scrive: “Il numero dieci non era già troppo convinto di restare prima della figuraccia contro il Bayern Monaco ma Lisbona ha strappato i legami con il passato. In queste ore di silenzio e fastidio capirà se crede in una seconda vita, tutta nuova, con la stessa maglia o è arrivato il momento dei saluti. Si è parlato di Inter. Affare che ha dell’incredibile. Si vocifera di Psg, solo perché loro i soldi li hanno. Ma è qui che si incrociano gli sguardi di Messi e Guardiola ed è qui che finisce l’amarezza e inizia il sogno di tornare sulla stessa strada. Desiderio non facilmente realizzabile, ma pur sempre vivo”.

(Fonte: La Stampa)