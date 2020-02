Inter, tifosi da scudetto: già quota un milione a San Siro. La Stampa: “Il gap con la Juve…”

Il derby contro il Milan ha un valore speciale per l’Inter e non solo per i tre punti e l’importanza in chiave scudetto. Il club nerazzurro è pronto a raggiungere quota un milione di spettatori allo stadio in occasione delle partite casalinghe. Un traguardo clamoroso – sottolinea La Stampa – soprattutto perché sarà raggiunto già il 9 febbraio, a tre mesi e mezzo dalla fine della stagione.

Nelle prime 16 uscite, tra Serie A, Champions e Coppa Italia, l’Inter è già arrivata a quota 981.745. L’obiettivo è migliorare il proprio record stabilito nella stagione 1998-1999 con 1.164.775 spettatori. Numeri impressionanti con la media per partita in campionato salita dai 57.529 del 2017-2018 all’attuale 64.889 che vale il 6° posto continentale.

L’afflusso ha certamente influito sui ricavi: dai 21,4 milioni di euro del 2014-2015 l’Inter è passata ai 44,7 della scorsa stagione (quasi l’11% del totale) e in questa farà sicuramente meglio. Un fattore importante che permette ai nerazzurri di limare il gap con la Juventus grazie a uno stadio dalla capienza quasi doppia rispetto all’Allianz Stadium.