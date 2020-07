Stampa Uk – Pogba, lo United è pronto per il rinnovo. Per Solskjaer è di nuovo importante

Secondo alcune indiscrezioni nel mirino dell’Inter ci sarebbe Paul Pogba. In Inghilterra però sostengono che il giocatore sta per rinnovare il suo contratto per cinque anni. E secondo The Sun il club inglese è fiducioso di poter annunciare la firma a fine stagione, quando quindi saranno finite anche le Coppe. Il francese avrebbe cambiato idea e non sarebbe più intenzionato a lasciare Manchester.

“Ole Gunnar Solskjaer lo ha reintegrato nella sua squadra dopo il lockdown e sembra essersi ripreso dall’infortunio alla caviglia, Ha commesso un paio di errori contro il Southampton ma in generale ha giocato bene. Il manager aveva iniziato a pianificare il futuro senza di lui, ma ha notato un vero cambiamento nell’atteggiamento e nella forma del giocatore“, scrive il giornale inglese.

Di lui proprio l’allenatore: «Ho parlato più o meno ogni giorno con Paul e, naturalmente, sa che non verrà lasciato andare via. Quando Paul gioca in questo modo non verrebbe abbandonato da nessuna squadra del mondo».

(Fonte: thescottishsun.co.uk)