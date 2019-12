Mercato, Stankovic: “Balotelli alla Stella Rossa? Sarebbe bello. Su Mihajlovic…”

Intervenuto ai microfoni di Pink tv, Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e nuovo allenatore della Stella Rossa Belgrado, ha risposto alle voci di mercato che vorrebbero Mario Balotelli vicino allo sbarco in Serbia. Per Stankovic anche qualche parola sullo stato di salute di Sinisa Mihajlovic, suo grande amico:

“Balotelli? Sarebbe bello, ma non c’è niente. Si parlava di Balotelli alla Stella Rossa, ma non succederà. Le sue parole significano molto per me. Miha è il mio padrino, il mio amico, mio fratello, una guida, una persona importante nella mia vita. Speriamo tutti si sia lasciato il peggio alle spalle. E’ riuscito ad affrontare tutto questo in piedi, si prende cura della sua famiglia, solo una persona come lui poteva farcela, questo è Sinisa Mihajlovic“.

(Fonte: Pink TV)