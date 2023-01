Stankovic: “Inizia un nuovo campionato per noi. Ci siamo preparati per lottare”

"Inizia un nuovo campionato per noi. Saranno 23 partite e 23 finali". Lo dice ai canali ufficiali della Sampdoria l'allenatore Dejan Stankovic che indica la strada ai suoi ragazzi per cercare l'impresa salvezza: "Servono piedi per terra, cuore caldo e testa fredda", racconta ancora l'allenatore che sottolinea l'importanza del lungo stop per il Mondiale. "La sosta è arrivata nel momento giusto, ci ha aiutato di sicuro. Ci siamo preparati per lottare, dobbiamo essere molto più forti di prima di fronte alle difficoltà che arriveranno di sicuro. Sono stati 50 giorni di grandissimo lavoro, dovevamo cambiare tante cose, a partire dalla mentalità: affrontare ogni avversario come se fosse l'ultimo e guardare a noi stessi, essendo sempre compatti, un gruppo. Ho visto buone cose e belle risposte, quella vera ce la darà soltanto il campo".