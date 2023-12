Stankovic: “Inter un carro armato. Inzaghi? Mi viene da ridere se penso che…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Dejan Stankovic , ex calciatore dell'Inter e oggi tecnico del Ferencvaros, ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi e dello scudetto: «La strada è lunga. L’impressione da lontano è che i nerazzurri siano un carro armato. Una squadra senza punti deboli, con automatismi perfetti e una forte identità. Fa paura. Certo, mi viene da ridere… Ma si ricorda quando Inzaghi veniva messo in discussione pochi mesi fa?

Da allora una finale di Champions, la vittoria della Coppa Italia e ora il primo posto. La Juve? Insidierà fino alla fine del campionato. Il vantaggio di avere una settimana intera per preparare le partite non è da poco e Allegri ne sta beneficiando. Tanti dicono che gioca male, però la classifica parla chiaro. E poi ognuno nel calcio ha i suoi gusti: le vorrebbero in tanti la solidità e la compattezza che ha la Juve, così come l’abilità nei calci piazzati».