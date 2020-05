Stankovic: “Scudetto? Lazio o Inter per me non fa differenza. Nel 2004 decisi di…”

20 anni fa la Lazio diventava campione d’Italia per la seconda vota nella sua storia. Tra i protagonisti di quella squadra c’era Dejan Stankovic, che si affermò con i biancocelesti prima di diventare una leggenda dell’Inter. Oggi, allenatore della Stella Rossa, ricorda il suo passato ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Lazio o Inter, per me, non fa differenza. Sarei felice per entrambe. Ai biancocelesti devo la carriera, ho passato sei anni magici. Arrivai da ragazzino, me ne andai da uomo nel 2004, dopo aver fatto un ultimo regalo al club. A giugno sarei potuto andare all’Inter anche gratis, ma la Lazio non se lo meritava, così a gennaio mi pagarono. Fu il mio modo per ringraziarli“.