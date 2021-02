Stankovic: “Un premio giocare contro il Milan. Ecco cosa mi auguro. Nessuno si aspettava…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Stella Rossa, Dejan Stankovic: "Se Ibra non gioca è un vantaggio per noi"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Stella Rossa, Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex nerazzurro parla della sua esperienza da allenatore: "È bello, sono felice. Dopo 22 anni sono tornato in Serbia, sto lavorando con grande passione ed emozione. Sono molto contento per i miei ragazzi, sono un gruppo splendido. Io ci metto tutta la mia energia per dare una mano. Ho cercato di spiegargli che sono 90 minuti, noi abbiamo già vinto perché è un premio giocare contro una squadra come il Milan".