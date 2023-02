Stankovic: “Prestazione di sostanza. Ci godiamo questo punto. L’Inter dal vivo…”

Al termine di Sampdoria-Inter, Dejan Stankovic ha commentato il punto strappato ai nerazzurri ai canali ufficiali del club blucerchiato: "Prestazione di sostanza e allo stesso tempo ogni tanto mettevamo la grinta, la qualità e la furbizia. È stata una partita di spessore di un gruppo che non voleva mollare. È arrivato un punto che ha un peso diverso per il gruppo, in campo c'era l'atmosfera giusta che non si deve mollare".