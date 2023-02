Stankovic: “Inter ha rosa spettacolare, dal vivo fanno ancora più paura. Ma noi…”

8 punti dalla salvezza

"Lavoriamo ogni santo giorno, non mi voglio pentire di non aver dato tutto. Ok i problemi, la classifica ma ogni partita è una storia diversa. Dobbiamo uscire a testa alta dal campo, non so se basterà ma con questo atteggiamento e vicinanza dei tifosi, ci credo. Siamo un team, non una squadra. Sappiamo gioire ed essere umili ma anche orgogliosi. Lammers e Gabbiadini stanno facendo bene, dobbiamo fare più gol ma devo rispettare la squadra, i rischi devono essere calcolati. Lavoriamo in settimana, il gruppo non vuole mollare. Tanti ragazzi si sono messi in mostra, Amione e Nuytinck e Murillo hanno fatto una grande partita stasera. In tanti hanno coraggio, la carriera di un calciatore è breve, essere nervosi, sprecare tempo è un errore"