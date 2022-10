Stankovic-Sampdoria, slitta l’ufficialità: ecco il motivo

Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici, compresi quelli riguardanti lo staff tecnico

Slitta l'ufficialità dell'arrivo di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Con il tecnico è stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino a giugno con rinnovo e bonus in caso di salvezza. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici, compresi quelli riguardanti lo staff tecnico del nuovo allenatore e il permesso di soggiorno in quanto extracomunitario.