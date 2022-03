Stankovic jr: “Sogno di giocare nell’Inter allenato da papà. Lukaku una macchina”

Il portiere del Volendam ma di proprietà dell'Inter ha parlato della sua carriera e della volontà di tornare in nerazzurro:

"Non è uno che parla molto, ti basta guardarlo. È ancora il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Somiglia a papà. A volte, quando ero stanco, lo vedevo lì sul pezzo, a duemila all’ora e mi dicevo 'no, tu non puoi. Hai vent’anni e sei già stanco? Non esiste'. Mi ha spronato a migliorare, lo ammiro".

Sorride. "Parecchi, ma uno sfizio me lo sono tolto. Cross dalla destra, lui schiaccia di testa sul primo palo e io mi allungo in tuffo, mandando la palla in angolo. A fine allenamento ci teneva un’ora in più per calciare in porta: destro, sinistro, una macchina. Non si vede la differenza".