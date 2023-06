Stankovic: “Ultima partita con la Sampdoria. Ho dato tutto me stesso”

Napoli-Sampdoria chiude il turno di Serie A per i nuovi campioni d'Italia e per i blucerchiati ormai retrocessi in Serie B. I genovesi ripartiranno però senza Dejan Stankovic, che ha annunciato lascerà il club dopo la gara di oggi. L'ex nerazzurro ne ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita dal Maradona questo pomeriggio:

"Questa sarà la mia ultima panchina con la Sampdoria, nella prossima stagione non ci sarò. E' stata una stagione dura da affrontare da qualsiasi punto di vista. Le mie emozioni sono divise in due. Da una parte c'è la decisione della società di provare a salvare la squadra dalla B o salvare la società. Hanno scelto la seconda e io condivido pienamente questa scelta, sono stracontento per ogni singolo tifoso doriano. E' stata una scelta giusta, la Samp merita di continuare a lottare perchè ha tifosi meraviglioso. Siamo stati uniti fino alla fine. Ho dato tutto me stesso e l'anima", ha concluso.