Stankovic: “Vialli e Mihajlovic? Due angeli che ci guardano e che ci caricheranno”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli, Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha parlato così della scomparsa di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic: "E' una grave perdita per le famiglie soprattutto, ma anche per tutti noi che eravamo vicini a loro: tante emozioni oggi e queste dobbiamo trasformarla in forza. Sopra ci sono due angeli che ci guardano e ci daranno la carica: sono sicuro che Marassi diventerà la nostra fortezza.