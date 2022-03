Inter, stasera torna Correa (in panchina). E c’è una buona notizia: linfa vitale per Inzaghi

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia di questa sera contro il Milan

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia di questa sera contro il Milan. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il tecnico dell'Inter potrà contare sul rientro di Correa, che andrà in panchina insieme al nuovo acquisto Gosens.