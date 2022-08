L’Inter torna a San Siro: sabato c’è lo Spezia. Le statistiche e le curiosità della partita

Sabato 20 agosto l'Inter ritroverà San Siro. I nerazzurri scenderanno in campo alle 20.45 contro lo Spezia nella 2^giornata della Serie A 2022/23. Inter-Spezia è una sfida entrata per la prima volta nel calendario della Serie A nella stagione 2020/21. Sono solo 4 i precedenti in campionato tra le due squadre: il bilancio racconta di 3 vittorie nerazzurre e un pareggio, con 8 gol segnati dall'Inter e 3 dallo Spezia. In più, le due formazioni si sono affrontate due volte in Coppa Italia, l'ultima nella stagione 1989/90. In quell'occasione l'Inter campione d'Italia sconfisse per 1-0 lo Spezia al primo turno - giocato allo stadio Brianteo di Monza - grazie al primo gol in nerazzurro di Jurgen Klinsmann.