Steaua Bucarest, Compagno racconta: “Tifo Inter, sogno di tornare in Italia. Qui…”

Le parole dell'attaccante trasferitosi all'estero per sfondare nel calcio ai microfoni di TMW

Andrea Compagno ha avuto coraggio e il tempo lo ha ripagato di tanti sacrifici. A 14 anni, l'attaccante classe 1996 decise di trasferirsi all'estero per cercare fortuna. E dalla Serie D è arrivato al grande calcio indossando la maglia dello Steaua Bucarest. Così ha parlato ai microfoni di TMW: “Ero ad un bivio: da piccolo quando giochi a calcio sogni la serie A. Ecco, io andando in Romania ho pensato che all’estero potessero aprirsi nuovi scenari belli, imprevedibili. Ho fatto una scommessa ed è andata come sognavo. Quest’anno mi ha comprato lo Steaua. E quando ti compra un club prestigioso ti cambia la carriera”.