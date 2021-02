L’Inter si sfrega le mani: “Una piccola stella comincia a mantenere le promesse”

Martin Satriano, attaccante della Primavera, ha risolto il derby col Milan con una doppietta: eccolo finalmente ai suoi livelli

Finalmente Martin Satriano. Ad un anno di distanza dal suo arrivo in Italia, il classe 2001 sta infatti cominciando a macinare gol per la Primavera dell'Inter. E, come scrive Tuttosport, il derby risolto con una doppietta deve essere il suo trampolino di lancio: "Domani Satriano compirà 20 anni e probabilmente come regalo di compleanno sognerà di regalarsi un altro gol, stavolta contro la Juventus. Con l’Inter che si sfrega le mani pensando al fatto che il giovane uruguaiano sta finalmente mantenendo le promesse fatte intravedere in patria.