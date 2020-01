Stendardo: “Napoli, c’è un problema nella testa dei giocatori. Anche contro l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex difensore Guglielmo Stendardo ha parlato del Napoli, sconfitto 3-1 dall’Inter:

“Il Napoli ha compromesso il match con l’Inter a causa di errori individuali e non è la prima volta che accade. La squadra azzurra sta perdendo troppi punti in questa stagione a causa di errori dei singoli. Il Napoli e tutto l’ambiente devono ritrovare equilibrio e serenità. C’è un problema nella testa dei calciatori e al di là di tutto ciò che è accaduto, buttar via quanto di buono fatto finora sarebbe un peccato. Mancano ancora 20 partite da giocare e ogni obiettivo è ancora possibile. Se si ritrova serenità, si può ambire anche ad un posto in Champions, ma mi rendo conto che è difficile”.