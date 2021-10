Stevens: “Onana? Da allenatore lo lascerei giocare. L’Ajax ha le sue ragioni, ma…”

Intervenuto al podcast Goedemorgen Oranje, l'ex allenatore dello Schalke Huub Stevens ha parlato così della situazione di André Onana

Intervenuto al podcast Goedemorgen Oranje, l'ex allenatore dello Schalke Huub Stevens ha parlato così della situazione di André Onana, che si appresta a tornare a disposizione dell'Ajax dopo la squalifica per doping ma che, in scadenza di contratto nel 2022, con ogni probabilità lascerà a zero i lancieri per unirsi all'Inter:

"Da allenatore lascerei giocare Onana. Da allenatore, vuoi sempre avere la tua squadra migliore in campo. Il club ha ovviamente le sue ragioni per non usarlo, ma come allenatore, Ten Hag vorrà sempre giocare con la sua squadra più forte. Fuori da otto mes? Penso che sia più facile per un portiere che per un giocatore entrare in quel ritmo. È davvero diverso per un giocatore".