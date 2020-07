Il presidente Steven Zhang è ancora bloccato in Cina: guarderà l’Inter in tv

Il presidente Steven Zhang è ancora in Cina. Vedrà Verona-Inter in tv. Ieri e nei giorni scorsi è rimasto in contatto con i dirigenti del club nerazzurro in questo momento delicato della stagione. “Vorrebbe tornare in Italia, ma si attiene alle direttive del governo cinese che non consentono gli spostamenti all’estero neppure ai grandi imprenditori”, scrive il Corriere dello Sport. Secondo TS, il numero uno nerazzurro sta anche seguendo la questione sponsor perché si lavora ad una partnership importante, quella che sostituirà Pirelli a partire dal 2021.

(Fonte: CdS)