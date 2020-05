Taglio degli stipendi, tutto fermo in casa Inter: le trattative riprenderanno a giugno

Ancora nessuna novità in casa Inter per quanto riguarda la questione stipendi. Secondo il Corriere dello Sport, le trattative riprenderanno solamente a giugno, una volta che si avranno maggiori certezze sulla ripresa dei campionati:

“Tutto fermo in casa nerazzurra per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei giocatori. Incassata in tempi rapidi la disponibilità di Handanovic e soci a discutere su come adeguare i contratti, la società nerazzurra ha scelto una linea attendista. L’idea di base è che se ne parlasse nel momento in cui venisse presa una decisione sulla ripresa del campionato. Ebbene, visto che un appuntamento in questo senso è stato fissato per giovedì prossimo, a questo punto è probabile che le trattative tra club e squadra entreranno nel vivo nel mese di giugno“.