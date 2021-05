Christillin: “Soluzione stipendi o salta il calcio. Tutti messi male tranne i tedeschi”

Il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA ha parlato della questione stipendi e della diminuzione dei costi

Evelina Christillin è membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e ha parlato della questione stipendi e dei club di Serie A in difficoltà come diversi club europei. A Radio Anch'io Lo Sport ha detto: «È un problema grandissimo. Dobbiamo diminuire i costi e non è questione solo di aumentare i ricavi. Ne abbiamo parlato con Malagò, Gravina e Calcagno. L'Assocalciatori fa il suo lavoro, ho visto le proposte fatte per spostare di altri tre mesi l'erogazione degli stipendi. Se non si trova una soluzione accettabile per i bilanci di tutti, rischia di saltare il banco, rischia di saltare il calcio».