Adnkronos – AIC-Lega, sul taglio degli stipendi club intenzionati ad andare avanti da soli

L’Adnkronos parla dell’incontro di oggi tra AIC e Lega per un accordo sulla sospensione degli stipendi dei giocatori. La nota agenzia stampa sostiene che “diversi club dai più importanti a quelli minori, sono intenzionati a andare avanti da soli, come ha fatto la Juventus, trovando degli accordi con giocatori e allenatori. In molti stanno valutando di chiedere la rinuncia di una mensilità e di traslarne altre due al prossimo anno. Si dovrà fare un accordo volta per volta, soprattutto per chi è in scadenza di contratto“. Non c’è al momento quindi l’accordo tra le parti che si riaggiorneranno mentre i club sembrano voler trattare direttamente con i calciatori.

(Fonte: AdnKronos)