AIC-Lega, entro il fine settimana accordo su stipendi. Ecco le due proposte al vaglio

La Lega Serie A e l’Assocalciatori si sono visti in un video incontro nel quale si sta cercando di trovare un accordo sulla sospensione dei giocatori. Entro il fine settimana arriverà una decisione. L’Ansa scrive: “La Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall’Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si sono aggiornate per cercare di trovare un accordo”. Da quanto si è appreso questo pomeriggio dalla stessa agenzia anche l’Inter ha sentito giocatori (Handanovic in rappresentanza) e Conte per raccogliere la loro disponibilità sul taglio degli stipendi.

(Fonte: Ansa)