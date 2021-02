Stipendi, dalla Uefa buone notizie per l’Inter: il 31 marzo fa meno paura

Il club nerazzurro deve ancora sistemare la questione riguardante gli stipendi, ma dalla Uefa arriva una novità

In attesa di conoscere il futuro societario, per l'Inter arrivano buone notizie sul fronte stipendi: la Uefa concederà delle eccezioni rispetto alle scadenze del 31 marzi. Tuttosport spiega: "Proprio la scorsa settimana la Uefa ha emanato una circolare che, per ammortizzare le conseguenze negative della pandemia, introduce un'eccezione all'obbligo di saldare tutti gli stipendi dei dipendenti dell'anno precedente entro il 31 dicembre. I club, solo in questa occasione, potranno ottenere la licenza se l'ammontare degli ingaggi non pagati non supera il 15% del compenso di ogni tesserato nell'ultimo anno solare. A patto che la società dimostri di aver dovuto rinunciare a entrate corrispondenti a causa del Covid-19 (su questo non ci sono dubbi, basta l'azzeramento dei ricavi da stadio dovuto alle porte chiuse) e presenti un piano dettagliato che garantisca sul pagamento degli arretrati entro il 30 giugno.