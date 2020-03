Benzema: “Paragone con Giroud? Io sono una vettura di F1, lui un kart”. Poi elogia Ronaldo

“Un paragone con Giroud? Non confondete una vettura di F1 con un kart. E io sono la F1″. Così, nel corso di una diretta Instagram, l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema, che per motivi comportamentali non gioca nella nazionale francese da cinque anni, sul collega di ruolo che gioca al centro dell’attacco dei Bleus.

Benzema ha risposto alle domande dei tifosi e ha incrociato sul social colui che ha rivelato essere stato il suo idolo da bambino: Ronaldo Fenomeno. “Stavo dicendo ai miei fans – ha detto Benzema rivolgendosi all’ex interista, che in carriera ha giocato anche con il Real – che io rimanevo incantato con il tuo calcio quando ti vedevo in televisione. Per me sei stato il più grande di tutti. Qui mi hanno chiesto di Zidane, che era fortissimo, ma io avrei voluto essere te. Hai raggiunto un livello al quale gli altri non sono mai arrivati. Giochiamo nello stesso ruolo, a volte provo a fare cose che vedevo fare a te, ma è molto difficile”. “Potrai fare ancora tanto, basta che non segni più quando giochi contro il Valladolid”, ha risposto il Fenomeno facendo riferimento al club della Liga di cui è proprietario.

(Ansa)