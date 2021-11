Stoichkov: “Serie A? Sicuro non vincerà la Juve. Impossibile fare un pronostico”

Le parole dell'ex calciatore: "Serie A? Di sicuro non trionferà la Juventus, oramai troppo in ritardo rispetto a Milan e Napoli"

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, Hristo Stoichkov, ex calciatore, ha detto la sua sul campionato di Serie A e su chi può conquistare lo scudetto quest'anno: "«Equilibrata e combattuta. Impossibile fare un pronostico su chi vincerà. Di sicuro non trionferà la Juventus, oramai troppo in ritardo rispetto a Milan e Napoli. Detto questo, conosco Allegri: oltre che una bella persona è un vincente. Vedremo...», le sue parole.