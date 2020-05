Stoichkov: “Lautaro cresce ogni giorno, imparerà molto al Barça. La domanda non è se…”

Hristo Stoichkov ha dato il suo parere in merito all’interesse del Barcellona per Lautaro Martínez. Ai microfoni di TycSports, l’ex giocatore ha elogiato l’attaccante nerazzurro: “Non si tratta di giocare o meno. Deve allenarsi, deve entrare in questo sistema di gioco e per me è facile inserirsi nel loro modo di giocare. Ho trascorso otto anni a Barcellona giocando sia a sinistra che a destra. Ognuno è un titolare o una riserva, dipende da come ti alleni durante la settimana. Martinez ha una grande capacità, imparerà molto a Barcellona. Ha un insegnante che è Luis Suárez. Comprenderà molto di più il gioco con Messi, Griezman, Dembelé. Gli piace competere molto, non solo segnare gol. Cresce ogni giorno. Penso che quest’anno lo stia dimostrando. La domanda non è se può giocare oppure no. L’importante è competere“.

