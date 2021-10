Stop Correa, Gds: “L’Inter attende e incrocia le dita. Nelle prossime ore…”

Le condizioni dell'attaccante verranno valutate più attentamente nel corso del pomeriggio

Le condizioni di Joaquin Correa tengono in apprensione l'Inter. Si legge sul sito della Gazzetta dello Sport: "Se ne saprà di più nel pomeriggio, ma pare difficile che possa essere impiegato nella sfida contro il Perù di giovedì notte. Al di là di fare chiarezza sulla natura del problema che ha bloccato l’attaccante, nelle prossime ore si capirà anche se il giocatore rientrerà in Italia in anticipo. Il fatto che il Tucu si sia allenato a parte lascia supporre che non si tratti di un problema serio e che Scaloni voglia trattenerlo in ritiro nella speranza di poterlo recuperare. L’Inter attende aggiornamenti e incrocia le dita, nella speranza di poter contare sull’attaccante al rientro in Italia".