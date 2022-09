Ex Inter, stop di 90 giorni per Keita: violato il protocollo antidoping

Brutte notizie per Keita Balde: il senegalese, ex attaccante dell'Inter e attualmente in forza allo Spartak Mosca, è stato sospeso per 90 giorni dal Tribunale Nazionale Antidoping per aver violato il protocollo di un test antidoping in occasione della gara Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022.