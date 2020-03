Libero – Serie A, il Coronavirus causa un danno economico di oltre un miliardo di euro

Oltre un miliardo di euro. È questa la stima fatta da Libero circa il danno economico per la sola Serie A dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Il quotidiano spiega che oltre i 30 milioni per il mancato introito per i tre turni rinviati e il rimborso per i biglietti delle coppe, ci sarebbero oltre 100 milioni per le altre 12 giornate.

Nel calcolo bisogna considerare gli introiti derivanti da accessori, sponsor, merchandising e social network, senza dimenticare i contratti di calciatori e staff da onorare e soprattutto i diritti tv, che dispensano ogni anno milioni e milioni al calcio italiano.