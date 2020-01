Stoppini (GdS): “Mou amico dell’Inter, meno di Conte. Marotta e Ausilio chiari: dovrà…”

L’operazione di cui tutti parlano in questa finestra di calciomercato è solo una: Eriksen–Inter. Davide Stoppini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato le trattative in diretta su Radio Sportiva: “Eriksen-Inter? I nerazzurri da tempo hanno l’accordo il danese, ma manca quello con il Tottenham. Gli Spurs chiedono 20 milioni, l’offerta è di 15, può esserci un rilancio sui bonus per trovare l’intesa. Marotta e Ausilio sono stati molto chiari: tra entrate e uscite la differenza economica dovrà essere zero. Mourinho? Fa l’interesse del Tottenham, è vero che è un amico dell’Inter ma un po’ meno di Conte”.

(Radio Sportiva)