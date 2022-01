Inter, le strade del gol sono infinite: 16 marcatori in campionato. E di testa…

Contro la Lazio si è aggiunto alla lista anche Bastoni, in rete per la prima volta in stagione. Con lui il compagno di reparto Skriniar

Fabio Alampi

L'Inter apre il 2022 con un successo per 2-1 sulla Lazio, l'ottava vittoria consecutiva per la banda Inzaghi. In una serata in cui gli attaccante non timbrano il cartellino, a rendersi protagonisti sono i difensori, con Bastoni e Skriniar in gol, a testimonianza di una vastità di opzioni offensive che è una delle armi principali di questa squadra. Così scrive Tuttosport:

"Un successo importante perché ha dimostrato come l'Inter ormai sia una squadra perfettamente intercambiabile: nonostante per la prima volta in stagione non fossero in campo i due specialisti nei piazzati (Calhanoglu, squalificato, e Dimarco entrato solo nel finale), l'Inter ha segnato il 13° gol di testa con Skriniar, su cross dalla trequarti di Bastoni; e, proprio con il difensore centrale, ha trovato il 16° marcatore stagionale in campionato, segno di come siano infinite per l'Inter le strade che portano al gol".