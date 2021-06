Stramaccioni: “All’Inter volevo Jorginho. Prima di una partita Ausilio mi disse…”

Jorginho, l'uomo che ha preso in mano le chiavi del centrocampo dell'Italia, è stato a un passo dall'Inter: l'aneddoto

Jorginho, l'uomo che ha preso in mano le chiavi del centrocampo dell'Italia, è stato a un passo dall'Inter . Fresco campione d'Europa con il Chelsea, il centrocampista italo-brasiliano, in passato ha vestito le maglie di Napoli e prima ancora del Verona. Ed è proprio ai tempi dell'Hellas che si riferisce l'aneddoto raccontato da Andrea Stramaccioni, allora allenatore nerazzurro (stagione 2012-13, ndr), a Sky Sport:

"Giocammo una partita di Coppa Italia contro il Verona, che stava dominando la Serie B. Devo essere onesto: Piero Ausilio mi disse: 'Guarda il playmaker'. Io non lo conoscevo. Vincemmo 2-0, era la partita in cui Palacio andò in porta. Jorginho giocò una partita strepitosa. Purtroppo, però, il Napoli era più avanti di noi e lo prese. Bigon fece un grande lavoro. Un grande giocatore".